حسن شاكوش يطرح "أمي العزيزة" قريبا

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تحضيره لأغنية جديدة، وكشف شاكوش عن اسم الأغنية وهو "أمي العزيزة" ونشر عبر حسابه علي انستغرام ،صورته ومكتوب عليها اسم الأغنية، مكتفيا بالتعليق أنه يطرحها قريبا.

كان حسن شاكوش وعمر كمال أعلنا عن أغنية جديدة بعنوان "عودة البطل" وكشفا عن جزء منها خلال تسجيلهما لها.

الأغنية من توزيع إسلام ساسو وكلمات مصطفى حدوتة، ومن المقرر طرحها قريبا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة التي تحتوي على جمل منافية للذوق ‏العام.‏