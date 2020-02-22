إيرادات اليوم الأول لفيلم "صندوق الدنيا" لرانيا يوسف وباسم سمرة

القاهرة – لايف ستايل
طرح فيلم "صندوق الدنيا" في دور العرض المصرية يوم 19 فبراير ليبدأ في المنافسة على إيرادات الأفلام.
وحقق فيلم "صندوق الدنيا" إجمالي إيرادات في يوم عرضه الأول 74 ألفًا و514 جنيهًا.
الفيلم من بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاض وعلاء مرسي، وتم تصنيفه كفيلم للكبار فقط، إذ ظهر على بوسترات الفيلم والبرومو الرسمي له علامة (+18).
فيلم من سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات.
يدور فيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".
يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.
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