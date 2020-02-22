"النحّات" يجمع أمل بشوشة وباسل الخياط في "رمضان"

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""الخليج 365"" من بيروت: تجتمع الممثلات أمل بشوشة وليا بو شعيا وندى أبو فرحات مع الفنان باسل خياط في مسلسل "النحّات" المُقرّر عرضه على قناة "أبو ظبي" ضمن السباق الرمضانيّ لهذا العام.

وبدأ تصوير المشاهد في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن ينتقل فريق العمل لاحقاً لتصوير بقيّة المُسلسل في شمال لبنان. علماً أنه يجمع إلى النجوم أعلاه نخبة من أبرز وجوه الدراما العربيّة، وبينهم فادي ابراهيم، جوزيف بو نصّار، دياموند أبو عبود، دارينا الجندي، يارا قاسم، إيلي متري، كارول عبود، أليكو داوود، عصام الشناوي وقاسم منصور وغيرهم من الوجوه المعروفة.

وينقل "النحّات" قصّة "يمن" الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت بإحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. فيرى صُوراً من الماضي وتتراءى له ذاكرة حياة لا يعرفها لتُغيّر مصيره ومسار حياته.

السميري

من جهته، قال مخرج العمل مجدي السميري أنّ أجواء التصوير إيجابيّة وتُسيطر عليها الحماسة للإنتهاء من العمل ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل عرضه في شهر رمضان 2020.

ووصف "النحّات" بالعمل المُميّز والمُختلف من حيث الطرح والموضوع. مشيراً إلى أنّ الصورة ستكون لها بصمة خاصّة وهويّة فريدة، بخاصّة أنّ الإتّجاه العام للمُسلسل فرض العمل بمُواصفات عالميّة. وختم مُنوّهاً بنجوم العمل والمُمثّلين الذين سيُطلّون على المُشاهد أيضاً بأداء مُختلف وهويّات جديدة".

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عوض

من ناحيتها، قالت الكاتبة بُثينة عوض أنّ نصّ "المسلسل" غير تقليديّ من حيث حبكة جاذبة وقائمة على أحداث مُشوّقة يلفّها الغموض. وصنّفت العمل بالدراميّ الإجتماعيّ الذي ينقل واقع الحياة.



الخزوز

أمّا المُنتج إياد الخزوز رئيس مجلس إدارة شركة "I See Media" فقد صرّح من مقرّ إقامته في كندا، أنّ "النحّات" عمل تجتمع فيه الأضداد ليُحاكي الجمهور بلغة نُخبويّة شعبيّة في آن. واعتبر أنّ هذا العمل يحتاج لقدرات نجم عالميّ يتمتّع بها النجم باسل خيّاط الذي سيُوظّف حتماً كلّ قدراته في مشروع هو نقطة تحوّل وتحدّ.

وتابع:"سعيدون بالتعاون أيضاً مع النجمة أمل بشوشة للمرّة الثانية بعد أن كانت فرس الرهان في مُسلسل "سمرقند" الذي أنتجته الشركة. ونحن على يقين أنّ حضورها سيصنع فرقاً. وختم بالقول:"سيشهد هذا العمل ولادة ليا بو شعيا نجمة جديدة في عالم الدراما"، مُوجّهاً تحيّة لكلّ النجوم الذين إنضمّوا إلى طاقم العمل".