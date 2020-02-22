شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن عقيلة راتب.. أول سندريلا وسبب معركة بين المصريين والإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة عقيلة راتب، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 22 فبراير عام 1999 بعد حياة حافلة بالفن والإبداع، وقد لا يعرف الكثيرون عن الفنانة الكبيرة سوى أنها قامت بأدوار الأم فى عدد من الأعمال الشهيرة ومنها فيلم عائلة زيزى ومسلسل عادات وتقاليد، وغيرها من أعمال أدت فيها عقيلة راتب دور الأم ببراعة، ولكن مالايعرفه الكثيرون أن الفنانة الراحلة كانت أول فنانة اطلق عليها لقب السندريلا قبل ليلى مراد وسعاد حسنى وأنها كانت فى شبابها فنانة استعراضية تغنى وترقص وتمثل وتقدم استعراضات حتى كادت تصل للعالمية، وفى ذكرى ميلاد عقيلة راتب نقدم عدد من المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن الفنانة الكبيرة أحد رواد الفن المصرى والتى وردت خلال حوار مع ابنتها الوحدة أميمة حامد مرسى قبل وفاتها وحفيدتها جنى جلال:

- ولدت عقيلة راتب فى 23 مارس 1916 لأسرة أرستقراطية واسمها الحقيقة كاملة محمد كامل وكان والدها دبلوماسى كبير وأول مصرى يعمل بقلم الترجمة فى وزارة الحارجية حيث كان يتقن 7 لغات.

- عندما وصلت لسن 5 سنوات قامت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز أطلق عليها معركة الخليج المصرى بعد أن حاولت قوات الاحتلال القبض على والدها وضرب أحد الجنود الانجليز الطفلة على رأسها فأغمى عليها وثار الأهالى وحدث اشتباك بينهم وين الجنود الانجليز وراح ضحيته 5 شهداء.

- ظهرت مواهبها الفنية فى سن مبكرة وعرض عليها زكى عكاشة صاحب فرقة عكاشة العمل فى فرقته وهى فى سن 14 عاما، لكن والدها رفض بشدة وضربها فانتقلت إلى بيت عمتها واحترفت الفن وقاطعها والدها، واختارت لنفسها اسم عقيلة راتب.

- حازت شهرة واسعة بعد عملها فى فرقة عكاشة وكتبت عنها الصحف وانتقل إسماعيل باشا صدقى وعدد من الوزراء لمشاهدة ماتقدمه النجمة الصاعدة من أوبريتات على المسرح وكتبت الصحف حينها مجلس الوزراء انعقد من أجل عيون عقيلة راتب.

- حقتت نجاحا كبيرا حتى أصبحت منقذة الفرق المسرحية وانتقلت للعمل بفرقة على الكسار، ولجمالها الشديد وأخلاقها تعلق بها عدد من رجال السرايا وطلبها أحدهم للزواج فرفضت مفضلة عليه زميلها مطرب الفرقة الشهير والدنجوان وقتها حامد مرسى الذى سبق وتزوج قبلها عدة مرات ، وتم الزواج بينهما عام 1932 وكان عمرها وقتها 16 عاما وأنجبت منه ابنتها الوحية أميمة.

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- وبعد افتتاح استوديو مصر كانت النجمة عقيلة راتب أحد رواد العمل به واكتشفت عددا من كبار النجوم ومنهم عماد حمدى ومحمد فوزى ومحمود المليجى وأنور وجدى، وأنتجت عددا من الأفلام ولكن احترقت هذه الأفلام ومعها عدد كبير من افلام عقيلة راتب فى حريق استديو مصر.

- كانت عقيلة راتب تقدم العديد من الاستعراضات والمونولوجات والأوبريتات فى الأعمال المسرحية والسينمائية وعندما جاءت فرقة مزاى المجرية إلى القاهرة شاركت عقيلة الفرقة فى تقديم استعراض فعرض عليها مدير الفرقة الانضمام لفرقته والسفر للخارج حتى تصبح فنانة استعراضية عالمية ولكنها رفضت.

- وقع الطلاق بينها وبين زوجها حامد مرسى بعد زواج استمر لمدة 26 عاما واستمرت علاقة الود والصداقة بينهما حتى وفاته ولم تتزوج بعده.

- كانت عقيلة راتب من أوائل رواد ماسبيرو منذ افتتاح التلفزيون عام 1960 وشاركت فى اشهر مسلسل اجتماعى وهو مسلسل عاات وتقاليد وبدورها الشهير حفيظة هانم الذى حقق نجاحا كبير وقارب عدد حلقاته من 400 حلقة.

- بعدما كبرت كانت عقيلة راتب من أنجح الفنانات اللاتى قدمن دور الأم وظلت تعمل حتى شاركت فى أخر أفلامها وهو فيلم المنحوس عام 1987 وقبل إنتهاء مشاهدها فى الفيلم اصيبت بالعمى وفقت البصر ولكنها أصرت على استكمال مشاهدها، وبعدها ابتعدت عن الفن حتى وفاتها فى 22 فبراير من عام 1992.