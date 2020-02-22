شكرا لقرائتكم خبر عن براد ويليامز يجمع 30 ألف دولار لصالح الطفل كوادن لإرساله إلى ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الطفل "كوادن"، صاحب الـ 9 سنوات، هو حديث العالم حاليا، بسبب ما تعرض له من تنمر بسبب شكله وقصر قامته، في فيديو، نشرته والدته عبر موقع "تويتر"، حاز على ملايين المشاهدات في أيام قليلة، حيث طلب الطفل أن ينتحر بسبب هذا التنمر.

مقطع الفيديو جذب أكثر من 10 مليون مشاهدة، وآلاف التعليقات الإيجابية، وقد شرع آخرون فى القيام بشيء لطيف مع الصبي، وكذلك الآخرين الذين يعانون من التنمر.

الممثل الكوميدي براد وليامز، الذي يعاني أيضًا من التقزم ، قررأن يجمع التبرعات لصالح الطفل الصغير،لجمع 10 آلاف دولار للمساعدة في إرسال كوادن ووالدته من أستراليا إلى ديزني لاند فى كاليفورنيا.



الطفل كوادن الذى تعرض للتنمر وويليامز

وكتب وليامز، عبر حسابه على تويتر"أقوم بإعداد برنامج GoFundMe هذا لإعلام كوادن بأن التنمر لن يتم التسامح معها، وأنه إنسان رائع يستحق الفرح، أريد أن يطير كوادن ووالدته إلى أمريكا، ويحصلوا على فندق لطيف، وأن يأتوا إلى ديزني لاند"، وهو بالفعل ما كتبه وليامز على موقع جمع التبرعات GoFundMe.

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وأوضح وليامز أنه على اتصال مع والدة كوادن وأن أي أموال متبقية بعد دفع ثمنها سيتم التبرع بها للجمعيات الخيرية لمكافحة التنمر.

ويوم واحد من إعداد الحملة، نجح في هدفها المتمثل فى 10آلاف دولار ، بل وتجاوزت ذلك حيث جمعت الحملة أكثر من 30 ألف دولار .

حقق الحملة على تويتر نجاحا كبيرا وكتب أحد المستخدمين "إذا خلق الله شخصًا واحدًا لمساعدة هذا الطفل، فمن المؤكد أنك براد"، وآخر قال، "لديك قلب كبير وأنا واثق من أنك يمكن أن تساعد فى رفع هذا التقدير الذاتي للأطفال".