شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يستعين بـ "حمد فتحي" أطول رجل فى مصر بمسلسل " وصل أمانة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان النجم على ربيع بأطول رجل في مصر حمد فتحى لاعب كرة السلة ليصور مشهد ضمن أحداث مسلسله الجديد "وصل أمانة"، والذى ينافس به في موسم رمضان المقبل، حيث صور الثنائي المشهد بنادى الصيد فرع اكتوبر 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد بينهما داخل الملعب في إطار كوميدى، وظهر على ربيع وهو يقوم بدور كابتن كرة السلة، والمسلسل ينتمي إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، بحيث تتناول في كل حلقة موضوعا جديدا .

وكانت شركة سينرجى تعاقدت مع كل من مصطفى خاطر، وعلى ربيع، وهالة فاخر، ومحمود محمود، ومن المقرر أن يشارك مجموعة من ضيوف الشرف خلال أحداث المسلسل، حيث يعد "وصل أمانة" ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

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وفى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة سيناريو "وصل أمانة" للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر حيث انتهيا من كتابة أول 12 حلقة فى العمل الذى يخرجه معتز التونى وتنتجه شركة سيرنجى والمقررعرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة فى إطار كوميدى .

يشارإلى أن أخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

يمتلك حمد فتحى طول غير عادى ويعتبر أطول لاعبى كرة السلة فى مصر، حيث تعدى طوله المتران و ربع المتر، استطاع أن يمارس كرة السلة وكرة اليد، وشارك فى بطولات هامة مع كلا المنتخبين، حيث شارك فى أمم أفريقيا لليد، والبطولة الأفريقية والعربية للسلة .