شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل friends يحسمون الجدل ويعلنون اجتماعهم مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت تقارير إعلامية خلال الآونة الأخيرة حول اجتماع أبطال المسلسل الشهير friends، معًا من جديد بعد تقديم آخر أجزاء المسلسل عام 2004، إلا أن تلك التقارير ظلت غير مؤكدة فى ظل غياب أى تصريحات رسمية عن نجوم المسلسل أو وكلائهم، وفى ظل الجدل المثار حول إمكانية اجتماع هؤلاء النجوم مرة أخرى فى حلقة خاصة، جاءت الكلمات الحاسمة من أبطال المسلسل أنفسهم.

فقبل ساعات قليلة، نشر أبطال مسلسل friends، جينيفر أنيستون، وكورتنى كوكس، وليزا كودرو، وماثيو بيرى، ومات لو بلان، وديفيد شفيمر، بوستر المسلسل عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة البوستر فى نفس التوقيت وبنفس التعليق، حيث كتبوا عليها: "هذا يحدث".





وفى تقرير سابق بداية شهر فبراير الجارى، كانت تقارير صحفية أشارت إلى موافقة أبطال المسلسل على تصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة HBO Max مع شركة "وانر بروس"، والتى تبث خلال الربيع المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فى تقريرها المنشور خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، أن البنود التى يجرى بحثها تتضمن حصول كل من "الأصدقاء" الـ6 وهم: جينيفر أنيستون، ومات لوبلان ، وكورتنى كوكس ، وماثيو بيرى ، وليزا كودرو ، وديفيد شويمر، على ما بين 2.25 و2.5 مليون دولار.





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وحصلت "إتش بى أو ماكس" على حق بث كل مواسم "الأصدقاء" الـ10 فى خدمتها الجديدة التى تنطلق فى أبريل، وكانت أنيستون تحدثت فى العام الماضى عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل، قائلة: "نتمنى أن يحدث شىء لكننا لا نعلم ما يتم.. لذلك فنحن نحاول فقط.. نعمل على شىء ما".

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.









ساهم مسلسل Friends بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.