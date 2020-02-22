فيديو.. إثارة وتشويق في الموسم الثالث من مسلسل Vida

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المسلسل يدور حول شقيقتين أمريكيتين مكسيكيتين لا يمكن أن يتفرقا عن بعضهما البعض، ولكن عندما تجبرهما الظروف على العودة إلى حبهما القديم فإنهما يواجهان الماضى والحقيقة الصادمة حول هوية أمهما.
المسلسل من بطولة ميليسا باريرا، وميشيل برادا، وتشيلسى ريندون، وكارلوس ميراندا، وماريا ايلينا لاس. وتم عرض حلقة الموسم الأول للمسلسل يوم الأحد.
وقال كريس ألبريشت، الرئيس التنفيذى لستارز، "وعدتVida بوعدها بجذب جمهور جديد إلى منصةStarz، كما كنا نأمل ذلك، ويسعدنا أن نعلن عن الموسم الثانى من السلسلة، مع هذه الحلقات الجديدة، أصبح لدى (تيتور) تانيا (ساراتشو)، وفريقها الآن فرصة لجذب الجماهير إلى حياة أعمق مع أخوات هيرناندز، ونحن نتطلع إلى إدخال الفصل التالى من قصتهم إلى الحياة".
كما أعلنت شبكة Starzعن تحضيراتها لـ مسلسل جديد حول حياة الملكة إليزابيث الأولى، وذلك قبل ارتداء التاج، وسيطرح المسلسل الجديد تحت اسم " Becoming Elizabeth"، ومن المقرر أن يدور المسلسل الجديد حول الشابة إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة، التي تتورط في الأمور السياسية والجنسية للمحكمة الإنجليزية في رحلتها لتأمين التاج، وهذه السلسلة ستنضم إلى الأميرة الأسبانية في ستارز تم تجديد هذه السلسلة للموسم الثاني في وقت سابق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع tvseriesfinale"
لم يتم الكشف عن موعد أو عرض أولي لـ Becoming Elizabeth، وستقوم الكاتبة أنيا ريس بكتابة سيناريو المسلسل الجديد Becoming Elizabeth.
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