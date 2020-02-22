شكرا لقرائتكم خبر عن فرح الزاهد ابنة يسرا فى مسلسل "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت مؤخراً الممثلة الشابة فرح الزاهد لفريق عمل مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، حيث تجسد دور ابنتها وشقيقة خالد أنور خلال الأحداث، ومن المقررعرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل، ويسجل العمل اللقاء الأول بين فرح الزاهد ويسرا فى الدراما التليفزيونية.

وتخوض فرح الزاهد، بهذا المسلسل ثانى تجاربها في عالم التمثيل حيث كان لها تجربة سابقة في مسلسل "زواج بالاكراه" من 60 حلقة مع النجمة زينة قبل 5 سنوات، أثناء دراستها، وبعدها لم تكمل مشوارها في التمثيل لانشغالها بالدراسة والامتحانات، إلى أن انهت دراستها الجامعية ووقع اختيار المخرج سامح عبد العزيز عليها للمشاركة في مسلسل "دهب عيرة" لتجسيد شخصية ابنة يسرا.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت فرح الزاهد بصحبة شقيقتها هنا وشقيقتهما الثالثة نور مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على شاشة "cbc" وذلك بعد أسابيع من حفل زفاف هنا على النجم أحمد فهمى، حيث قالت فرح في الحلقة أنها اتفقت مع شقيقتها هنا الزاهد على منحها بوكيه الورد في حفل الزفاف بدلا من إلقائه كما هو معتاد.