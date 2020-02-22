بعد تبرعه بمليون جنيه.. نشوى مصطفى: أحمد حلمي مثال مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن إعجابها بالفنان أحمد حلمي بعد تبرعه بمبلغ مليون جنيه، لمبادرة صناع الأمل.

ونشرت نشوى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لحلمي، معلقة "أحمد حلمي مثال مشرف للفنان المصري اللي بيوظف فنه في خدمة الإنسانية- أحمد اتبرع بمليون جنيه في مبادرة صناع الأمل وتم اختياره سفير من سفراء الأمل تحت رعاية حاكم دبي معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

جدير بالذكر أنه تم تكريم الدكتور مجدي يعقوب في حفل تكريم "صناع الأمل"، الذي أقيم في دبي، وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".