- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن إعجابها بالفنان أحمد حلمي بعد تبرعه بمبلغ مليون جنيه، لمبادرة صناع الأمل.
ونشرت نشوى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لحلمي، معلقة "أحمد حلمي مثال مشرف للفنان المصري اللي بيوظف فنه في خدمة الإنسانية- أحمد اتبرع بمليون جنيه في مبادرة صناع الأمل وتم اختياره سفير من سفراء الأمل تحت رعاية حاكم دبي معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".
جدير بالذكر أنه تم تكريم الدكتور مجدي يعقوب في حفل تكريم "صناع الأمل"، الذي أقيم في دبي، وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أول أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرعه بمليون جنيه.. نشوى مصطفى: أحمد حلمي مثال مشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.