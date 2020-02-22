إيرادات الجمعة.. "Bad Boys For Life" الأول و"1917" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، تصدره لقائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس الجمعة 21 فبراير، إيراد قُدر بـ248 ألفًا و273 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Sonic The Hedgehog" والذي حقق 259 ألفًا و88 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 163 ألفًا و588 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 109 آلاف و280 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "fantasy island" محققًا 99 ألفًا و484 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 80 ألفًا و9 جنيهات، وحصل على المركز السابع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 49 ألفًا و139 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "The Room" وحقق 35 ألفًا و879 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 33 ألفًا و701 جنيه، وجاء في المركز العاشر فيلم "Kill Chain" بطولة نيكولاس كيدج، بعد تحقيقه 32 ألفًا و894 جنيهًا.