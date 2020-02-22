الجمعة.. محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالسعودية

يحيي الكينج محمد منير، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 28 فبراير من الشهر الجاري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية،

بجدة.

ومن المقرر أن يقدم "منير" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره أبرزها : "نعناع

الجنينة، في عشق البنات، وطن، طاق طاقية، ابعد عينيك عني، لو باقي في عمري".

Advertisements

يشار إلى أن يقام الحفل احتفاء باللغة العربية، يتخلله استعراض من فرقة رضا المصرية للفنون الشعبية، وحفل غنائي ساهر لمحمد منير.