نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة لها من كواليس برنامجها الجديدthe voice kids، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت نانسي على الصور قائلة:" أجمل لحظات مع أطفال the voice kids"، ونالت الصور إعجاب الكثير من المتابعين متمنين لها دوام التفوق النجاح في مشوارها الفني والشخصي. النجاح في مشوارها الفني والشخصي. جدير بالذكر أن برنامج "The Voice Kids" يذاع كل سبت عبر فضائية mbc، ويقدمه كل من المطرب عاصي الحلاني والمطرب محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عن kids the voicd :أجمل لحظات مع الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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