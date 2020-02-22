بالفيديو.. أحمد فهمي يوجه لجمهوره نصيحة

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بمقطع فيديو جديد ويظهر فيه وهو يغني بأغنية لرامي جمال "سقف"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق أحمد على الفيديو قائلًا:"كن سعيد"، ونال الفيديو إعجاب كثير المتابعين متمنين له دوام التفوق والنجاح في مشواره الفني والشخصي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل "بروفا" ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، ﺗﺄﻟﻴﻒ يم مشهدي، بطولة ماغي بوغصن، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، أليكو داوود، فيفيان أنطونيوس.

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