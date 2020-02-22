دومينيك حوراني تقفز على السرير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​دومينيك حوراني​ صورًا جديدة لها ظهرت فيها داخل غرفة النوم، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت دومينيك حوراني في الصور بفستان قصير، وهي تقفز على السرير، ونالت صورها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان دومينيك حوراني كانت قد طرحت مؤخرا كليب بعنوان "يا عريس"، بمشاركة الـDG أحمد فيجو، الأغنية من كلمات محمد موافي، و ألحان وتوزيع أحمد فيجو، Hair stylist نسيم عصفور،Art Director Jesn Mitri، و تسجيل ميكس وماستر ستوديو منه نسخة.