خاص الفن- هذا موعد "ترانيم إبليس" لمصطفى شعبان وأحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - بعد تعطل سيناريو فيلم "​ترانيم إبليس​" في الرقابة لفترة طويلة، علم موقع "الفن" بأن العمل تم الموافقة عليه رقابيا في الفترة الأخيرة، لكن تصويره سيكون في منتصف العام الحالي 2020 وبعد الإنتهاء من شهر رمضان واجازة عيد الفطر المبارك، وستبدأ التحضيرات خلال الفترة المقبلة.

والفيلم يعيد التعاون بين الممثل المصري ​مصطفى شعبان​ والممثل المصري ​أحمد السقا​ ويشاركهما البطولة ايضا منى زكي بعد غياب طويل لسنوات.

الجدير ذكره أن مصطفى شعبان بعد اتفاقه على بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان" تم خروج العمل من السباق الرمضاني كما أن السقا ايضا لن يشارك هذا العام.

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