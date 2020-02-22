دونالد ترامب يسخر من لجنة جوائز الأوسكار..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يظهر انتقاده وسخريته من لجنة حفل جوائز "الأوسكار" ، وذلك بعد أن فاز فيلم من كوريا الجنوبية 'Parasite' بجائزة أفضل فيلم، قائلا في الفيديو: "اعتقدت انها جائزة افضل فيلم اجنبي. هل حدث هذا من قبل؟".

وكان أثار ترامب مؤخرا موجة جدل بنشره صورة مركبة لوجهه على جسد سيلفستر ستالون بشخصية روكي بالبوا من ملصق فيلم روكي 3.

ونالت الصورة عددا كبيراً من علامات الإعجاب، وجاءت التعليقات بمعظمها ساخرة مرفقة بصور كاريكاتورية.

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