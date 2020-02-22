بالصورة- غزل بين منى زكي وروبي

ميرنا وليد - بيروت - غازلت الممثلة المصرية ​منى زكي​ صديقتها الفنانة المصرية روبي، بعد نشرها صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة جديدة ومختلفة، معلقة "تجنني"، وبدورها ردت عليها روبي "إنتي فتاة أحلامي".

وظهرت روبي في الصورة مرتدية جاكيت جلد أسود، واعتمدت تسريحة شعر مميزة، لكنها لم توضح المناسبة التي التقطت فيها هذه الصورة.

ويشار الى أن منى زكي تعود الى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، بعد غياب 4 أعوام، وخلال أحداث المسلسل يتزوج محمد ممدوح "تايسون" من منى زكي، إلى أن يحدث بينهما العديد من المواقف التي قد تفسد هذا الزواج، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي. ويشارك في بطولة المسلسل محمد فراج وسيد رجب، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

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