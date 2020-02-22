خاص الفن-أحمد السقا مقدم برامج لأول مرة في رمضان

ميرنا وليد - بيروت - لأول مرة وافق الممثل المصري ​أحمد السقا​ على تقديم برنامج حواري في رمضان المقبل، سيكون التجربة الأولى له كمذيع.

والبرنامج الذي من المفترض عرضه في شهر رمضان المقبل سيقوم السقا من خلاله بإستضافة المشاهير ونجوم الفن والحديث معهم في أمور مختلفة منها فنية وأخرى شخصية أيضا.

وتأتي خطوة السقا بعد أن تأكدت عدم مشاركته في السباق الرمضاني المقبل وخروجه من سباق الدراما في الشهر المذكور.

كما انتهى السقا ايضا من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت" والذي تقوم ببطولته إلى جانبه الممثة المصرية منى زكي.



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