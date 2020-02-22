أحمد حلمي يرفض منع أغاني المهرجانات: في ناس بتتظلم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​أحمد حلمي​ عن أنه يحضر للمشاركة في عمل جديد، سيعرض في موسم العيد الكبير، وذلك خلال حواره مع الإعلامي المصري عمرو أديب، أثناء حلوله ضيفاً في برنامجه "الحكاية".

وأضاف حلمي: "بحاول أشتغل على أكتر من حاجة، وعاوز يبقى تحت إيدي أكتر من عمل".

وحول أزمة أغاني المهرجانات، قال حلمي: "أي حاجة بتنتشر لازم ناخد بالنا منها، أنا مع التصفية والتنظيم، أكيد فيه ناس بتقول حاجات حلوة وألحان حلوة وأصوات حلوة، وعندها موهبة حقيقية".

وشدد حلمي، على رفضه تعميم منع أغاني المهرجانات: "كده بتاخد العاطل مع الباطل وفي ناس بتتظلم، زي ما بيعملوا لنا امتحانات تمثيل، وفي الآخر بيتقبل ناس وبيترفض ناس كتير والنقابة لازم تختار الأصوات، ولو صوتك حلو اتفضل غني".

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