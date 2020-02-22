ميرنا وليد - بيروت - قام الممثل الأميركي ​خواكين فينيكس​، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة على فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، حيث يقوم فينيكس بإنقاذ بقرة وصغيرها، من الذبح بداخل مسلخ، في ولاية كاليفورنيا.

وحصل خواكين على موافقة المدير التنفيذي للمسلخ على عدم ذبحهما، لتبنيه سياسة عدم ذبح الأبقار الأمهات وصغارهن حديثي الولادة.

وأطلق خواكين فينيكس على البقرة وصغيرها "ليبرتي" و"إنديغو"، واصطحبهما إلى شاحنته، متجها إلى محمية للحيوانات.

وتجدر الإشارة أن خواكين شخص نباتي غير محب لتناول اللحوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خواكين فينيكس ينقذ بقرة وصغيرها من الذبح..بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.