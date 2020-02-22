خاص الفن- هذه ديون أحمد الفيشاوي الضخمة لإبنته

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من قيام الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ بإستئناف الحكم الصادر ضده بدخول السجن لمدة عام كامل، إلا أننا علمنا أن الفيشاوي مطالب بدفع مبلغ ضخم بلغ 2 مليون جنيه مصري مقابل مصروفات دراسية وخاصة لإبنته لينا أحمد الفيشاوي.

وقد علم موقع "الفن" أن القضية تسببت في عودة الخلافات بين الفيشاوي وابنته وأن العلاقة من الصعب أن تعود ودية كما كانت، قبل سنوات، في ظل تفاقم النزاع بينه وبين والدتها ​هند الحناوي​.

من ناحية أخرى، ينشغل الممثل أحمد الفيشاوي بتصوير فيلمه الجديد "الحارث" والذي يؤدي فيه دور البطولة المطلقة.



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