تراند اليوم : حلاوتك بالشفاف .. زوجة مصطفى فهمي بجاكيت شفاف وبنطلون جلد

حرصت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها.

لفتت زوجة مصطفى فهمى الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت شفاف مطرز من الأكمام، و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود و بنطلون جلد باللون الأسود أيضا.

وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية، مما منحها مظهرا جذابا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.