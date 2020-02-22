فن ومشاهير

تراند اليوم : آيتن عامر تستعرض رشاقتها علي إنستجرام – إتفرج

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نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت آيتن عامر في الصورة بفستان طويل وشعرها منسدل على الأكتاف ، خلال تواجدها في المملكة العربية .

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا مع الصورة التي أبرزت رشاقتها، وجاءت التعليقات كالتالى : _ “حلو اوى الفستان منين”_ ” ايه القمر اللي ع الصبح ده “_ “ماشاء الله فستانك رهيب ” _ خسيتي تاني وبقيتي قمرين ” _ حلو اوي الفستان عليكي يا آيتن” .

ويعرض حاليا للفنانة آيتن عامر مسلسل باسم “الأخ الكبير” مع أشرف زكي، محمد رجب، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، إيهاب فهمي محمد نجاتي، راندا البحيري، عبير صبري.

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