شاهدوا.. أحمد حلمي أول سفير لصناع الأمل يتبرع بمليون جنيه

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - أعلن الفنان المصري أحمد حلمي، تبرعه بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح مستشفى مجدي يعقوب للقلب، وذلك خلال حفل تكريم صناع الأمل، الذي أقيم مساء الخميس، في مدينة دبي الإماراتية، بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير المجتمع في العالم العربي، ومنهم الفنان أحمد حلمي، وطارق العلي، وقصي خولي، والإعلامي عمرو أديب.

وخلال الحفل تم اختيار الفنان أحمد حلمي، كأول سفير لصنّاع الأمل، وعبر خلال كلمته بالحفل، عن سعادته الشديدة باختياره سفيراً، وتمنى أن يكون على قدر المسؤولية التي رُشّح لها، مؤكداً أن صانع الأمل الأكبر في حياته كان والده الراحل، حيث أشار إلى أنه عاشره في أوقات صعبة كثيرة، لكنه ظل مبتسماً حتى آخر لحظة في حياته.

وانضم أحمد حلمي إلى القائمة الذهبية لفنانين ومشاهير تبرّعوا بأموالهم ورواتبهم للأعمال الخيرية، حيث تضم القائمة الفنان توفيق عبدالحميد الذي طلب الحصول على أجر مالي كبير مقابل ظهوره في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، ثم تبرع به لصالح مستشفى أبوالريش.

كما تبرع الفنان محمد رمضان بمليون جنيه مصري، لصالح جمعية أصدقاء قصر العيني، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلاً: “مستشفى قصر العيني أكتر من 180 سنة وهو يحتضن أهالينا غير القادرين من جميع أنحاء الجمهورية، وبه أفضل أطباء مصر في جميع التخصصات، لكم مني كل التحية والتقدير، وهذا التبرع أقل واجب، وأتمنى من الله أن يتم شفاء كل مريض في بلدي”، كما سبق وتبرع رمضان بمليوني جنيه لصالح جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ومليون جنيه لصالح مستشفى 500500 لعلاج السرطان.