يسرا اللوزي لأحمد حاتم : ” ما تحترم نفسك بقى “

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد حاتم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له يظهر فيها مرتديا تي شيرت نادي الزمالك المصري احتفالا بفوز ناديه على النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي .

وكتب أحمد حاتم في تعليقه على الصورة قائلا : ” الحاجات دي مافيهاش بين البينين .. الزمالك في القلب ” .