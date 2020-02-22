كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد حاتم ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له يظهر فيها مرتديا تي شيرت نادي الزمالك المصري احتفالا بفوز ناديه على النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي .
وكتب أحمد حاتم في تعليقه على الصورة قائلا : ” الحاجات دي مافيهاش بين البينين .. الزمالك في القلب ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر يسرا اللوزي لأحمد حاتم : ” ما تحترم نفسك بقى “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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