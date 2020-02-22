شمس الكويتية بمفاجأة جديدة للجمهور

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - انتهت الفنانة ​شمس الكويتية​ من تسجيل اغنية جديدة من الحان خالد تهامي، وكلمات زياد حسن، وتوزيع محمد عبد العظيم، وذلك بعد تسجيلها أغنية أخرى بعنوان “شيزوفرينيا”، وضمت شمس الأغنية الى ألبومها الجديد الذي ستطرحه في الفترة المقبلة.

الجدير ذكره ان شمس الكويتية كانت قد اثارت مؤخرا الجدل بين المتابعين، بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل أحد المطارات في الصين وعلّقت :”جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة”.