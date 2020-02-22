أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى ” منى فاروق ” : ” كلنا خطاء ولكنه ستر الله “

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فلوكس ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة ” منى فاروق ” وجه لها من خلالها رسالة دعم وتضامن عقب مقطع الفيديو التي نشرته مؤخرا تهدد فيه بالانتحار بسبب ما تتعرض له من نبذ المجتمع لها .
وكتب أحمد فلوكس في تعليقه على الصورة قائلا : ” الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق .. كلنا خطاء ولكنه ستر الله .. ولعل ما حدث لكي علامة حب من الله لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحاب الله ” .
وتابع : ” وايمانا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده .. فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي ” طلقني شكرا ” في انتظارك وفي كل أعمالي الشخصية .. إحنا شعب طيب وجدع وبننسي الوحش وبنفتكر الحلو وكلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك ” .
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