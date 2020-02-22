نجوم الفن يقدمون التعازي لجورج وسوف في وفاة والدته

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كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة السيدة ” فرحة متعب الصدي ” والدة الفنان ” جورج وسوف ” عن عمر يناهز 82 عاما .
وحرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على تقديم التعازي للفنان جورج وسوف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .
فكتبت الفنانة ” كارول سماحة ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير جورج وسوف وعائلته لفقدان والداته .. الله يرحمها ” .
كما نشرت الفنانة ” نانسي عجرم ” عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تغريدة تنعي فيها وفاة والدة جورج وسوف وقالت : ” أحر التعازي للفنان جورج وسوف .. الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء ” .
وكتب الفنان ” تيم حسن ” أيضا : ” تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير جورج وسوف ولعائلته الكريمة بوفاة والدته رحمها الله .. الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان ” .
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