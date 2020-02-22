تعرفوا على التدابير الوقائية من فيروس “كورونا”

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كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - بعد أن تم الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بـ”كورونا” في لبنان، موجودة في مستشفى بيروت الحكومي من قبل وزير الصحة العامة حمد حسن.
نورد لكم التدابير الوقائية من الفيروس:
-تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة – يُفضل بمحرمة ورقية – وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.
-غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.
-لا تقترب من الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطا صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.
-تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.
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