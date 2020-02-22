شاهدوا.. ظافر العابدين يكشف قصة إصابته واعتزاله كرة القدم

كتب امير فتحي في السبت 22 فبراير 2020 12:53 مساءً - كشف الممثل ​ظافر العابدين​ خلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة “ON” أنه كان في الأصل لاعب ‏كرة قدم ضمن فريق الترجي التونسي ثم تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.

فقد كان هدفه التنقل من فريق إلى فريق آخر إلا أن الحظ لم يحالفه في هذا النطاق فوجد ‏نفسه مضطر ان يعتزل خوفاً على صحته.

وتابع ظافر العابدين أنه ابتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعد عودته لم يستطع الإندماج مرة جديدة وكان وقته وصل الى سن ‏الـ 25، فما كان منه الا ان يتخذ قرار الاعتزال خوفًا من ان تحدث له إصابة جديدة لكن قراره هذا سبب له حالة اكتئاب لحوالي عامين.