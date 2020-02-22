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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 27 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم وأحلى الأوقات مع أطفال “فويس كيدز” – بالصور مغلقة
متابعة بتجـــــــــرد: تشتدّ المناسبة أسبوعياً بين الأطفال المشاركين في الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز” عبر شاشة “ام بي سي”.
وكشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي تشارك للموسم الثالث على التوالي في البرنامج عن صور خاصة تجمعها مع أطفال فريقها، في جلسة تدريب وتحضير للأغاني التي سيؤدونها في سهرات مرحلة “المواجهة”.
نانسي عجرم أرفقت الصور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليق أشارت من خلاله إلى الأجواء الرائعة التي تسود في كواليس البرنامج فكتبت: “أحلى الأوقات مع الأطفال”.
على صعيد آخر، تعيش نانسي عجرم حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي تحافظ منذ إصدارها على المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في الوطن العربي.
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