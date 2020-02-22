متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة HBO عن بثّها للقاء الذي وصفته الصحافة العالمية بالتاريخي، لأبطال مسلسل FRIENDS الذي حقّق شهرة عالمية لا مثيل لها.
وكشفت المصادر الصحافية أنّ الإعلامية Ellen DeGeneres ستقدّم الحلقة المنتظرة، حيث سيجتمع فيها الأبطال الذين سيتقاضون مبالغ ضخمة تتراوح بين ٢.٢٥ و ٢.٥ مليون دولار.
وبالتزامن مع هذا الخبر، أشعلت الفنانة العالمية جينفير آنستون حماس الجمهور عبر موقع انستغرام بنشرها صورة تجمعها مع أبطال العمل كورتني كوكس، ليزا كودرو، ديفيد شويمر، مات لوبلان وماثيو بيري.
وعلى ما يبدو أن تلك الصورة هي البوستر الرسمي لهذه الحلقة، حيث اكتفت بالتعليق عليها: “إنه يحدث!”.
وحققت الصورة أكثر من 7 مليون إعجاب من قبل محبي المسلسل حيث اعتبر الجمهور أن هذه أجمل مفاجأة في عام 2020 بظل الأحداث الجارية.
الجدير ذكره أن جينفير آنستون قد ظهرت بجلسة تصوير مميزة على غلاف إحدى المجلات والتي تصدرت من خلالها الترنيد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 16 عاماً.. مسلسل Friends يعود في هذا التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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