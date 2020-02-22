متابعة بتجــــــــــرد: في سابقة فنية لافتة، قدّم الفنان نبيل شعيل في حفلته ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت 2020” أغنية ”رهيب“ للفنان عبد المجيد عبد الله، وبدّل بعض الكلمات لتصبح ”نحبّ عبد المجيد“.
أمّا الأخير فأعاد نشر الأغنية وعلّق: ”استاذي نبيل شعيل تعلمت منك الحب قبل الفن، لا تنسى انك مجدد ولا زلت وتبقى بلبل الخليج وايقونه فنيه مالها مثيل احبك يا بو شعيل“.
تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو حقق انتشاراً واسعاً حيث تناقله محبو النجمين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل شعيل يغنّي “نحبّ عبد المجيد” والأخير يردّ: “أنت أيقونة فنية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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