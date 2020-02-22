القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير، الجمعة، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.
ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في "أنستقرام": صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث..".
ونقل موقع "فراييتي" عن مصادر مقرّبة من العمل أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة.
وأكدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في مايو/أيار، في بيان: "إن الأمر رسمي، بعد 15 عاما و9 أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية".
وذكر المسؤول في "إتش بي أو ماكس"، كيفن ريلي: "بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء".
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال "فريندز" يجتمعون مجددا في حلقة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.