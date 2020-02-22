أبطال "فريندز" يجتمعون مجددا في حلقة خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أبطال مسلسل "فريندز" الشهير، الجمعة، على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تسري منذ أشهر عن عودتهم إلى الشاشات.

ونشر نجوم المسلسل، جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو وماثيو بيري ومات لو بلان وديفيد شفيمر، على حساباتهم في "أنستقرام": صورة تجمعهم مرفقة بتعليق "هذا يحدث..".

ونقل موقع "فراييتي" عن مصادر مقرّبة من العمل أن كل ممثل سيتقاضى 2.5 مليون دولار على الأقل لمشاركته في هذه الحلقة.

وأكدت قناة "إتش بي أو ماكس" التي ستعرض حلقة خاصة من المسلسل الشهير لمناسبة إطلاقه في مايو/أيار، في بيان: "إن الأمر رسمي، بعد 15 عاما و9 أشهر وعدد لا يحصى من الطلبات من متابعي المسلسل في أنحاء الكوكب سيجتمع طاقم العمل من جديد لتقديم حلقة حصرية".

وذكر المسؤول في "إتش بي أو ماكس"، كيفن ريلي: "بعد 15 عاما بين روس ومونيكا وتشاندلر وفيبي وجوي ورايتشل، سنعيش وقتا يجتمع فيه الأصدقاء والمشاهدون في الوقت الفعلي ونعتقد أن هذه الحلقة الخاصة ستعيد إحياء تلك الأجواء".