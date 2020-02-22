كارا ديليفين تشن هجوما على جاستن بيبر..ما علاقة زوجته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت تصريحات المغني الكندي جاستن بيبر، أثناء وجوده في برنامج The Late Late الذي يقدمه المذيع والممثل الإنجليزي جيمس كوردين، في اندلاع حرب كلامية مع عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية كارا ديليفين؛ إذ شنت هجوما على جاستن عبر إنستغرام.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات منها فقرة تسمى بـ Spill Your Guts، حيث طلب كوردين من جاستن ترتيب صديقات زوجته هايلي بالدوين، من حيث الأكثر للأقل تفضيلا من وجهه نظره، فجاء جواب الآخير كالآتي: "عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينير، وعارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، وجاءت كارا ديليفين في المرتبة الأخيرة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد جاستن أن الصديقة المفضلة بالنسبة له ولزوجته هي كيندال جينير، وقال إنه قضى بعض الوقت معها، لذلك هو يرى أنها أفضل صديقاتها، أما جيجي وكارا لم يقضِ معهما وقتا كبيرا، وأكد أنه ليس لديه أي ضغائن أو مشاعر سيئة تجاه جيجي أو كارا.

ولكن على ما يبدو أن ذلك الأمر لم يحز على إعجاب عارضة الأزياء الإنجليزية كارا ديليفين، فقامت عبر حسابها على إنستغرام بسؤال جاستين: "إذا لم يكن لديك شيء ضدي فلماذا لا تزيل حظرك لي؟".

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وحرصت كارا على تأكيد أنها ليس لديها أي مشاعر أو موقف سلبي تجاه زوجته هايلي بالدوين، بالإضافة لذلك نشرت عدة صور تجمعها بجاستين تؤكد علاقة الصداقة التي كانت تجمع بينهما، هذه الصور التي تنفي تصريحات جاستن بأنه لم يقضِ الكثير من الوقت معها ولا يعرفها، ولم تذكر كارا السبب الذي دفع جاستن لحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد نشر كارا للصور والتعليقات قامت الممثلة الأمريكية آشلي بينسون بوضع عدة رموز تعبيرية من الوجوه الدامعة من شدة الضحك، معربة عن موافقتها على منشور كارا.

ولكن من المرجح أن العداء بين جاستين وكارا بدأ مع اندلاع أزمة المغنية الأمريكية تايلور سويفت مع سكوتر براون مدير أعمال جاستن بعد شرائه أعمالها القديمة، ومنعه غناءها؛ إذ دافع جاستين عن مدير أعماله ونشر عبر إنستغرام قائلا إنه من غير العادل حمل الناس على كراهية براون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وساندت كارا حينها موقف سويفت وانتقدت موقف جاستن وزوجته تجاه الأمر، فحينها قامت هيلي بالتعليق على منشور زوجها بكلمة: "أنت رجل نبيل"، فما كان من كارا إلا أن سخرت من هذه الكلمة، وقالت له إنه كرجل متزوج يجب أن يتعلم دعم النساء وليس هدمهن ونصحته أن يقدر ويفهم ردود فعل النساء.