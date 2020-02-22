هكذا أعلن نجوم "فريندز" عن عودة المسلسل رسميا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر وضع منشورات متزامنة أكد كل من أبطال المسلسل الأمريكي الشهير "Friends" جينيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وليزا كودرو، ومات ليبلانك، وماثيو بيري، وديفيد شويمر عبر إنستغرام عن عودة حلقات جديدة للمسلسل مرة أخرى، ويأتي ذلك بعد مرور 16 عامًا على عرض آخر حلقة من المسلسل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأرفق النجوم جنيفر أنيستون وكورتيني كوكس وديفيد شويمر وليزا كودرو صورة دعائية خاصة بالمواسم القديمة للمسلسل وعلقوا عليها بـ"يحدث الآن" وقاموا بذكر باقِي أصدقائهم في العمل بالإضافة لذكر قناة HBO max التي ستبث حلقات المسلسل الجديدة.

أما الممثل مات ليبلانك فقد صرح عن ذلك بطريقة جوي تريبياني وهو الدور الذي يؤديه في المسلسل حيث وضع صورة من المسلسل التلفزيوني الكوميدي M * A * S * H الذي كان يعرض في عام 1972 وارفق نفس تعليق زملائه "يحدث الآن".

ونشرت HBO max بياناً رسميًا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتؤكد عودة المسلسل بحلقات جديدة حصريًا على منصاتها.

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ولكن إلى الآن تبقى التفاصيل الخاصة بحلقات لم الشمل الجديدة للمسلسل الشهير سرية حيث اكتفى أبطال العمل بإعلان عودته مرة أخرى فقط دون سرد أي تفاصيل إضافية.

وعرض المسلسل على مدار 10 سنوات كاملة بداية من عام 1994 حتى عام 2004 وبعد أن أعادت قنوات نتفليكس عرضه حصد شعبية وشهرة من قِبل الأجيال الشابة والآن سيتم إعادة عرض الحلقات السابقة والجديدة على قنوات HBO max بعد أن حصلت على حقوق البث.

والجدير بذكره أن الممثلين الستة يشاركون في الإنتاج التنفيذي للحلقات الجديدة من المسلسل وسيقوم كل من إيما كونواي وجيمس لونجمان بالعمل كمساعدين إنتاج.

يأتي خبر لم الشمل لأبطال المسلسل الشهير بعد تكهنات وأقاويل استمرت لعدة أشهر عن إمكانية عودتهم مرة أخرى ومنذ عدة أسابيع أثار الممثل ماثيو بيري الأقاويل مرة أخرى عندما نشر عبر تويتر عبارة "أخبار مهمة قادمة".

أما باقي أبطال العمل مثل ديفيد شويمر عندما تم سؤاله عن موسم جديد من المسلسل قال إنه لا ينكر ولا يؤكد وعلق على منشور ماثيو بيري ساخرًا بأنه من الممكن أن يكون حاملًا وهذه هي الأخبار الجيدة.