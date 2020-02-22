هند القحطاني لمنتقديها: 99% من الذكور مدفوعون من النساء...ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنت الناشطة السعودية هند القحطاني، هجوما قاسيا على منتقديها بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كالت العديد من الاتهامات لمن ينتقدونها، مؤكدة أنهم مدفوعون من بعض السيدات للهجوم ضدها وأن 99% منهم ذكور.

وقست هند القحطاني على منتقديها في معرض ردها على الإعلامي السعودي خالد الثبيتي، الذي شن عليها هجوما واسعا ووصفها بـ"العاهرة" وطالبها بالاحتشام وارتداء الحجاب؛ إذ خصته ببعض حديثها قائلة: أنه "نكرة" يهوى الشهرة وفقط.

وأضافت هند القحطاني في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، أنها علمت من بعض المقربين منها عن انتشار هاشتاج يحمل اسم #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني يتناولها بالهجوم، لافتة إلى أنها حاولت مشاهدة الفيديو ولكنه ربما يكون قد تم حذفه، واصفة حديثه بالسخيف، خاصة أن تفاعل الناس جاء بطريقة انتقاد له.

وقالت هند القحطاني: "ما تجيب سيرتي يا وضيع أنت وأمثالك ما لكم إلا توجيه الشتائم لي، وهسأل عنك أنت وأمثالك عشان أشوف خفاياك وهلاقيها كتير وعد واغلط"، مبينة: "أنت وأمثالك نلقاكم بزرنجية تارة ومن معاملته سيئة مع أهله تارة أخرى، واللي نلقاه سكير عربيد واللي نلقاه يتحرش بمحارمه".

وأردفت هند القحطاني قائلة: "هذه نوعياتكم تسبون فيني وأغلب من يتطاولون عليّ حق حريم يدفعونلهم، و99 % منهم ذكور، وتقولون عني كلام غير لائق وأغلب من يسبوني يجيبون الحريم بخشم الريال".

وأضافت الناشطة السعودية: "من ينتقدونني منهم اللي بزرنجي يحب الذكور والإناث (الأطفال) وفي اللي هوايته المحرمات، وفي اللي يشرب ليل ونهار سكير عربيد، وإذا كان متزوجًا يمارس أنواع التعنيف مع الزوجة والأولاد، وإذا ما متزوج يضرب أمه وأخواته ما في أخلاقيات ولا مبادئ".

واستطردت هند القحطاني قائلة: "تدرون اللي يسبوني خاصًة ذكور وأسأل عنهم أشخاص مقربون منهم ويعرفونهم أقسم بالله أجد 99 % من هذه النوعية التي ذكرتها أقذر ناس وأستغرب ليش يسبوني كأنهم يريدون أن يرفعون عنهم عيوبهم والجرائم التي يرتكبونها واللا أخلاقيات".

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وكان قد أثار الإعلامي السعودي خالد الثبيتي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق سناب شات، تطرق فيه للحديث عن حشمة وحياء المرأة.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع انتقادات وجهها خالد الثبيتي لسيدة سعودية تقيم خارج المملكة، أكد مغردون أنها الناشطة المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، رغم أنه لم يذكر اسمها.

ووجدت تصريحات خالد الثبيتي تفاعلا من جانب رواد التواصل الاجتماعي حتى تم تدشين وسم #خالد_الثبيتي_يجلد_هند_القحطاني، حيث قال: يوجد بعض من الناس يمتلك تفكيرا ضيقا ويعتقد أنه بخروجه عن دائرة المملكة والإقامة بالخارج فهو بعيد عن الله"، لافتا إلى أن الله يتواجد في كل مكان، ويطلع على كل شيء يحدث بين العباد.

وأكد خالد الثبيتي أن التمهيد لحديثه هذا وراءه مقطع وصل إليه من فتاة سعودية، واصفا المقطع بالمحزن ووصف الفتاة بأنها تركت أهلها وربعها وغادرت أرض المملكة دون تقدير لأحد من عائلتها سواء أكان أبا أو أخا أو عشيرة أو مجتمعا أومبادئ، منوها أنها ضربت بالدين أيضا عرض الحائط.

وأعرب خالد الثبيتي عن استيائه بسبب عدم وجود حياء لدى بعض من الناس، وتفشي الوقاحة والجرأة وقلة الأدب، مردفا أن الفتاة المسلمة تظل حشمتها في حجابها وسترها وحيائها وخروجها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب.

واستطرد قائلا: إنه يتمنى من كل شاب أو فتاة يقيمان خارج المملكة بتمثيل الدين قبل كل شيء ثم الوطن والقبيلة والعادات الطيبة، موجها طلبه كما قيل لهند القحطاني لاعتقادهم أنها المقصودة فقال: "قولوا لبنت الحمايل تسدل خمارها ترى الحياء والذوق في حجابها الطاهر".

ودائما ما تثير هند القحطاني الجدل بمقاطع الفيديو التي تنشرها عبر سناب شات، وتتعرض للانتقادات الحادة من قِبل متابعيها ومستخدمي السوشيال ميديا بشكل عام، نظرا لجرأة المحتوى الذي تقدمه في أحيان كثيرة.