درة: لهذا السبب لا أرى ظافر العابدين وسيما.. وتحولت إلى خاطبة بسببه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة التونسية درة، إنها تعرفت على ظافر العابدين في عرض أزياء بتونس، ولأنهما كانا جارين كانت لا تراه وسيما أو شخصا يلفت انتباهها للزواج، منوهة إلى أن الأمر اختلف عندما جاء إلى مصر وعرفه الجمهور، فقد تحولت إلى شخصية "الخاطبة"؛ إذ تلقت الكثير من المكالمات الهاتفية من فتيات يرغبن في الزواج من ظافر العابدين.

وأوضحت درة في تصريحات تلفزيونية أنها كانت تغلق الباب تماما في وجه أي فتاة تتحدث معها بشأن الارتباط والزواج من ظافر العابدين، مبينة: "أنا كنت بقول هو مين ظافر اللي بتتكلموا عليه ده وأرد على البعض بأنه متزوج وبقفلها في وشهم بوقف سوقه".

واستطردت درة قائلة أن ظافر العابدين من الأشخاص الذين لم يستغلوا وسامتهم من أجل الارتباط بفتيات أخريات؛ لأنه بالفعل مخلص لزوجته، مردفة: "عندما كنت أرد على البعض بأنه متزوج ومخلص لزوجته يقولون وإيه يعني شوفيهولنا بردوا ويستغربن من إخلاصه لزوجته".

وأكدت درة أنها دائما ما تحب التصوير بناء على طلب من البعض سواء لمجلة أو براند، إلا أنها لا تحب التصوير بشكل عام، رغم اعتبارها التصوير جانبا فنيا، لافتة إلى أن التواصل مع الجمهور على السوشال ميديا أمر مهم رغم أنها ليست الحياة.

وأضافت درة أن هناك "فانز" تحسم جزءا من حياتك، إلا أن السوشال ميديا في أوقات كثيرة تكون مؤذية، ولو تم الحديث عن إلغائها فستكون مع القرار؛ لأنها تميل للتواصل بالطريقة القديمة أفضل، متابعة: "البعض يستغلون الشاشة التي يظهرون خلفها ويصدرون طاقة سلبية".

وأضافت درة قائلة: "البعض ربما يفتعلون لك مشاكل من خلال انتحال شخصيتك مثلا ويوجد الكثير من السلبيات والبعض يسخر حياته لتوجيه الشتائم للناس ويوجد طوال الوقت شتائم أنا شايفة الحياة قديما أحسن وناس بتستخبى وتشتم وهذا أعتبره مرض".

Advertisements

وأكدت النجمة التونسية درة، أنها دائما ما تفضل السهر في المنزل عن الخروج في الحفلات الخارجية، موضحة أنها تترك الحفلات في أسرع وقت للعودة إلى البيت فجأة دون مقدمات، منوهة إلى أنها تربت على الأعمال الفنية المصرية مثل رأفت الهجان وأفواه وأرانب، وأنها أتقنت اللهجة المصرية سريعا لدرجة أن بعضهم لا يشعر أبدا أنها تونسية.

وأوضحت درة، أنها كانت تتابع المسلسلات والأفلام والفوازير في رمضان؛ ما جعلها متمكنة من اللهجة المصرية، مشددة على أنها مقيمة في مصر وتعدها بلدها ولا تسافر الى تونس إلا في المناسبات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة في الدراما المصرية كان من خلال مسلسل "بلا دليل" والذي عرض خلال الشهرين الماضيين ولاقى نجاحا كبيرا.