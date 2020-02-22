دانة طويرش: أنا نمبر وان السوشال ميديا.. كم تتقاضى من الإعلانات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفاشينيستا الكويتية دانة طويرش، بأنها من أكثر الفاشينيستات متابعة وشهرة في الكويت، معلقة: "أنا نمبر وان السوشال ميديا..وعندي دبلومة محاسبة أول ما خلصتها سافرت بره درست البيزنس 3 سنوات وعلى آخر سنة شفت تخصص جديد في الجامعة وهو الميديا والاتصالات فحولت لهذا القسم عشان أدرس تخصص يخدم مجالي".

وكشفت دانة عن أجرها في الإعلانات؛ إذ أوضحت أن السعر يختلف وفقا لصاحب المنتج الذي ستعلن عنه، قائلة: "إذا كانت علاقتي به جيدة وعلى معرفه به منذ سنوات أطلب 1500 دينار كويتي أي ما يقارب 5000 دولار أمريكي، أما إذا كان عميل مستفز ويضايقني أطلب 3000 دينار كويتي تقريبا 10000 دولار أمريكي".

أما عن الاتهامات الموجهة للفاشينيستات بتخريب المجتمع فقالت :" للأسف في أشخاص أساءوا استخدام مسمى الفاشينيستا وأساءوا استخدام السناب شات بتصرفاتهم غير اللائقة .. وأنا شخصيا بنزعج منها لأني في أمور ما تتقال على السوشال ميديا.. وللأسف السناب شات كشف عن كثير من الشخصيات الذين لا يصلحون لاستخدام هذا التطبيق بسبب تصرفاتهم غير اللائقة".

وتحدثت عن نفسها ، قائلة : "أنا ما بشوف نفسي جميلة لكن بشوف نفسي مملوحة وعندي جاذبية عالية.. واكتر شي بعتم بيه هو شعري وأظافري يمكن في ناس تغار مني.. إحنا كأشخاص طبيعيين أكيد بيمر علينا ناس تغار من شغلنا أو علاقتنا أو حياتنا في وايد أشياء يغيرون منها مو شرط يكونوا من نفس مجالي.. وأنا في بعض الأحيان أغار بس الحمد لله بحس إنه غيرتي بتحفزني إني اشتغل على نفسي أكتر".

أما عن رأيها في الفاشينيستا فاطمة المؤمن، قالت :"وايد استايلها الغربي يعجبني وملامحها وفي السنوات الأخيرة استايلها بقى كاجول وشبابي أكتر بتعرف تلعب بالألوان بشكل رائع".

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وكانت الفاشينيستا الكويتية دانا الطويرش أعلنت أنها تعرضت لسرقة مبلغ خاص بها قيمته 91 ألف دينار كويتي بما يعادل "300 ألف دولار"، موضحة أن أحد الأشخاص المجهولين هو الذي سرقها واضطرت للجوء إلى القضاء؛ إذ رفعت دعوى ضده وتوعدت بمعاقبته قبل أن تقوم بعدها بحذف التغريدات وتثير التساؤلات.

وأثير جدل حول سبب لجوئها للقضاء خاصة أنها لن تتأثر جراء هذه السرقة، فأكدت أنها من حقها استعادة أموالها ولن تستحي مما يقال عليها؛ لأن من سرقها ليس له الحق، وتوعدته بالقول: "لن ينعم دقيقة بأن يخد فلوس مو له".

وكتبت دانة الطويرش، عدة تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"؛ إذ قالت في إحداها: "واحد سايكو باقني 91 ألف دينار كويتي رحت رفعت قضيه شالغلط؟ لا ماسمح أحد يبوق فلوس مو فلوسه ومو له من الأساس علشان استحي من الناس والقنوات الإخبارية لو ما أحصل الـ 91 ألف بالطقاق ولا إنه اخليه ينعم دقيقه بـ انه ياخذ فلوس مو له".

وأضافت في تغريدتها الثانية: "اي أروح المحكمة وادافع عن نفسي وحقي، أما القنوات الإخبارية لا تخلوني أحرق كرتكم بـ انه معلوماتكم كلها غلط وتأليف وإخراج".