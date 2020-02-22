عمرو سعد يعلن "سعيد بنجاح ابني رابي في «صندوق الدنيا»

القاهرة – لايف ستايل
أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بنجاح ابنه رابي ومشاركته في فيلم «صندوق الدنيا»، مشيرا إلى أنه رفض حضوره معه العرض الخاص، لكن كان والده حريص على تهنئته.
وجاء رفض حضور والده لأنه يريد أن يستقل بنفسه في الوسط الفني ويحب دائما أن يسير بخطى ثابتة، ووصفه والده بمشروع نجم.
وتدور أحداث فيلم «صندوق الدنيا» في إطار درامي بمنطقة وسط البلد، مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة ومن بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.
واختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فيلم «صندوق الدنيا» ليمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، التي تضم عشرة أفلام من عشر دول أفريقية، وتعتبر مشاركة "صندوق الدنيا" في المسابقة عرضا عالميا أول بمسابقة دولية، خلال فعاليات دورة المهرجان التاسعة المقررة خلال الفترة من السادس وحتى الثاني عشر من شهر مارس المقبل.
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