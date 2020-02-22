المهن التمثيلية توضح موقف محمد رمضان بعد أنباء وقفه عن التمثيل

أكدت مصادر خاصة داخل نقابة المهن التمثيلية أن كل ما أشيع على وسائل التواصل الإجتماعى عن وقف الفنان محمد رمضان عن التمثيل ليس له أساس من الصحة وأن النقابة لا تتعامل مع هذه الشائعات بشكل جدى.

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستغرام.

وأعلن محمد رمضان من خلال الفيديو عن استضافته في برنامج بالتلفزيون السعودي بعد أزمته الأخيرة قائلا: " إن شاء الله يوم الأحد القادم على التلفزيون السعودي، كاربول كاريوكي " .

وكان محمد رمضان نشر منذ أيام الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

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