انطلاق عرض "العارف عودة يونس" في موسم عيد الفطر

أكد المخرج أحمد علاء الديب أنه سعيد بتجربة فيلمه الجديد "العارف..عودة يونس"، الذي تم الإفصاح عن البرومو الدعائي له مؤخرًا، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وردود أفعال قوية بسبب نوعية الأكشن المقدم خلال أحداثه.

قال الديب، إن العمل سيتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ودخل هذه الفترة في أعمال مونتاجه الأخيرة، انتظارًا لعرضه خلال الموسم السينمائي الأشهر طوال العام.

وعودة يونس هو العمل الثالث لأحمد عز مع المخرج أحمد علاء الديب، إذ عملا سويًا في فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة 2013، وحقق الفيلمان نجاحًا ضخمًا في شباك التذاكر، ويعتبر الفيلم العمل الأوّل بين أحمد عز والكاتب محمد سيد بشير.

يشارك في فيلم العارف مجموعة كبيرة من النجوم هم محمد ممدوح والممثلة الأردنية ركين سعد والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي.

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