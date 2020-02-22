شرم الشيخ الدولى للمسرح يطلق دورته الـ5 باسم سناء جميل

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل لتكون الدورة الخامسة باسمها والتي ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء.

وصرح الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان قائلًا: اختيار سناء جميل جاء بإجماع اللجنة العليا للمهرجان لأنها قيمة وقامة استثنائية في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي وقدمت على خشبات المسارح العديد من الأعمال الناجحة وهي قيمة نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها لأنها لم تأخذ تقديرها الفني طوال حياتها ومن المهم أن تعرف الأجيال الجديدة في مصر والعالم العربي قيمة تلك الفنانة الكبيرة التي منحت فيها الكثير والكثير ويخصص لها المهرجان ندوة كبيرة بحضور قامات مسرحية تأتي على رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب صديقتها ورفيق رحلتها الفنية وسيكشف النجم محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان عن أسرار فنية تخص سناء جميل ويستعرض تفاصيل تجربتها معه كممثلة في مسرحية " زيارة السيدة العجوز " التي قام بإخراجها لها.

وأضافت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان أن سناء جميل سيتم الاحتفاء بها كشخصية دولية لأنها قدمت أعمال عالمية مهمة جدا وتجارب عالمية منها مثلا مسرحية لـ«سترندبرج» بعنوان «رقصة الموت» باللغة الفرنسية، وشاركها البطولة النجم الفنان جميل راتب والممثل الفرنسي كلودمان وقد عرضت المسرحية في باريس واستمر عرضها في عدة مدن فرنسية خلال العام 1977 وسط إقبال منقطع النظير من الجمهور الفرنسي، كما وجه لها موريس اسكونت مدير مسرح «الكوميدي- فرانسيز» دعوة لزيارة «الكوميدي- فرانسيز» في باريس لحضور موسمها المسرحي والاستفادة من خبراتهم والتعلم منهم وذلك بعد مشاهدته لها في فيلم " بداية ونهاية " ولذلك سيكون الاحتفاء بها في الدورة الخامسة سيكون له شكل مختلف وسيحمل العديد من المفاجآت الخاصة بالفنانة سناء جميل.

الفنانة سناء جميل اسمها الحقيقي ثُريا يوسف عطا الله وُلدت في مركز ملّوي التابع لمحافظة المنيا في 27 إبريل عام 1930 وهى من أسرة قبطية مصرية صعيدية، ودخلت المجال الفني عن طريق الفنان زكي طليمات الذي طلب منها الالتحاق بالمعهد العالي للفنون للفنون المسرحية وكان فيلم «بداية ونهاية» هو الفيلم الأول الذي حقق للفنانة سناء جميل شهرة واسعة بتجسيدها شخصية «نفيسة» وهو مأخوذ عن قصة لنجيب محفوظ ومن إخراج صلاح أبوسيف الذي أخرج أيضًا «الزوجة الثانية» وقدمت فيه شخصية «حفيظة» كما قدمت شخصية «سمية» أول شهيدة في الإسلام بفيلم «الرسالة» للمخرج العالمي مصطفى العقاد ولم تتعاون مع المخرج يوسف شاهين إلا في فيلم واحد هو «فجر يوم جديد».

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الفنانة سناء جميل "غول تمثيل" كما كانوا يلقبونها، فهذه الفنانة كانت من طراز خاص جدًا، بشهادة كل من عمل معها ووصفها الدكتور لويس عوض بالملكة، ووصفها شكري غالي بإمبراطورة المسرح، وقال عنها الدكتور طه حسين صاحبة الأداء المميز العبقري وقيمة مسرحية كبيرة، ومن أهم أعمالها المسرحية " كبارية" عام 1974 و"كارت بلانش" عام 1970 و"زوجات وأزواج" عام 1969 و"زهرة الصبار" عام 1967 و"صاحبة الجلالة" عام 1955 و"طيور الحب" و"الناس اللي فوق" و"شمس النهار" و"زيارة السيدة العجوز" وغيرها من الأعمال المسرحية المهمة في ذاكرة المسرح المصري والعربي.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الافخم.

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