أحمد السقا يفكر في تقديم "الجزيرة 3"

القاهرة - لايف ستايل
عقد الفنان أحمد السقا جلسة مع المنتج هشام عبدالخالق؛ لبحث إمكانية تقديم جزء ثالث من فيلم "الجزيرة" الذي تم تقديم الجزء الأول منه عام 2007.
وعلمنا أن هناك اتجاهًا بالفعل لتقديم العمل خلال عام 2021 ولكن ينتظر المنتج هشام عبدالخالق شكل السيناريو والحبكة الدرامية التي سيتناولها الجزء الجديد، خاصة وأن الجزء الأول والثاني من العمل من أقوى الأعمال التي قُدمت على شاشة السينما.
ومن المقرر أن يجري أحمد السقا استفتاءً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين الجمهور على تقديم الجزء الجديد من العمل من عدمه.
من جهة أخرى، أوشك السقا على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل ويشارك في بطولته كل من ظافر العابدين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبدالوهاب، ومحمد ممدوح.
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