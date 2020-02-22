الفنانة إليسا تبكي بسبب أغنيتها الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة إليسا للانتهاء من أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة والذي من المقرر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر المقبل 2020.
نشرت إليسا عبر حسابها الخاص على تويتر، تغريدة جديدة كتبت فيها: "اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية، رح إكشف عنوانا لأنه صار معروف وهو قهوة الماضي، ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي صوتي بتفاصيله، كتير متشوقة تسمعوا الغنية".
يشار إلى أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عم ثور"، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم
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