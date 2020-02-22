الفنانة إليسا تبكي بسبب أغنيتها الجديدة

تستعد الفنانة إليسا للانتهاء من أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة والذي من المقرر أن يتم طرحه في موسم عيد الفطر ‏المقبل 2020.‏

نشرت إليسا عبر حسابها الخاص على تويتر، تغريدة جديدة كتبت فيها: "اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية، رح إكشف عنوانا لأنه صار ‏معروف وهو قهوة الماضي، ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي ‏صوتي بتفاصيله، كتير متشوقة تسمعوا الغنية". ‏



يشار إلى أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عم ثور"، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎

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