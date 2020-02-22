عصام السيد رئيسا للجنة تحكيم مهرجان مسرح الجنوب

أعلن الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، عن اختيار لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية في الدورة الخامسة والمقامة في الفترة من 9 إلى 15 إبريل المقبل، بمحافظة أسيوط، برعاية وزارة الثقافة الثقافة والهيئة العامة لقصورالثقافة ومؤسسة مصر الخير.
وأكد أن لجنة التحكيم تضم المخرج عصام السيد رئيسا، وعضوية كل من المخرج ناصر عبد المنعم والمسرحي السعودي إبراهيم عسيري.
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