علي بدر خان رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري

تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة مسابقة الفيلم المصري 2019، والتي يديرها الناقد السينمائي سيد محمود، وتم اختيار الدكتور ياقوت الديب أمينًا عامًا للمسابقة.

وشكّلت الجمعية لجنة تحكيم المسابقة، برئاسة المخرج علي بدر خان، وعضوية مدير التصوير الكبير سمير فرج والسيناريست الدكتور أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان.

يتنافس للفوز بجائزة تمثال نفرتيتى الذهبى الذى تهديه الجمعية للفائزين ستة أفلام وهى "الفيل الأزرق الجزء الثاني، الممر، الكنز (الجزء الثاني)، لمابنتولد، الضيف، وأولاد رزق 2".

يقام حفل توزيع الجوائز في السادسة مساء الإثنين الموافق 24 فبراير المقبل بقاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للثقافة.

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