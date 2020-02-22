محمد عبده يعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

حالة استثنائية خلقها الفنان الكبير محمد عبده خلال مشاركته بحفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي اقيم مساء أمس الخميس بإمارة الفجيرة وسط حضور فني وجماهيري حاشد.

وأعرب عبده، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، من خلال حفلي الافتتاح والختام، مشيرًا إلى أن مشاركته بمهرجان بحجم الفجيرة، تعني له الكثير والكثير، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة الذي يحملها هذا المهرجان، إضافة لأن يرعاه واحد من أكثر المسئولين حرصًا على الحفاظ على القوة الناعمة ومدى تأثيرها في إصلاح المجتمعات، وهو الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام بالفجيرة.

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