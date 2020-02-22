أحمد عصام يستعد لحفل جديد مع تامر ونانسي

يترقب جمهور صانع الألعاب النارية أحمد عصام حفله المقبل بمدينة الشيخ زايد مع النجمين تامر حسني ونانسي عجرم يوم ٢٨ فبراير الجاري.



وعاد أحمد عصام مجددا لإبهار المشاهدين بحفل إستاد القاهرة في عيد الحب، وكذلك الملايين اللذين شاهدوا العرض على الهواء مباشرة على قناة DMC، وتألف عرض الألعاب النارية من عدة فقرات حمل كل منها طابعا خاصا تماشيا مع أنغام مقطوعات موسيقية مستوحاة من مناسبة الفلانتين.

بدأ عصام عرضه الذي كانت مدته ربع ساعة وفور بدء الشو تحولت سماء القاهرة إلى لوحة فنية مدهشة وألهبت الأنماط المتغيرة والألوان البراقة للألعاب النارية حماس جميع المشاهدين رافقتها هتافات الحضور حيث قاموا بتصوير اللحظات المدهشة التي لا تنسى ليتقاسموا مشاعر الفرح و البهجة مع أصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يكن عرض الألعاب النارية مجرد احتفال عادي بمناسبة عيد الحب بل هو أيضا احتفال بحب مصر حيث انير اسم مصر إلى جانب قلب اهداءا للشعب المصري.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا

توافد النجوم وصناع العمل على العرض الخاص لفيلم " الفلوس" لتامر حسنى